Праздничный бюджет под контролем! Рассказываем, как встретить Новый год без финансовых потерь

«Праздник к нам приходит»! Середина декабря, а такое ощущение, как будто Новый год наступает уже завтра. Огромные списки дел, подарков, каких-то мероприятий. А нужно еще выбрать наряд на корпоратив и продумать праздничный стол. Просто кругом идет голова. И каждый год мы себе обещаем, что в этом году никакой спешки, все сделаем заранее. С гостями в студии ток-шоу «Точки над «i» разобрались, с чего начать предпраздничную подготовку? Что покупать, что надевать, как украшать дом, как правильно распределить свои силы? И главное, как сделать так, чтобы оставшиеся две недели декабря прошли весело, легко, с предвкушением радости и счастья, и волшебства, а не в стрессе. Когда ставить елку и в чем встретить Новый год? Мнение астролога Ольга Бурлакова, ведущая:

Оксана, вы как человек, который знает о финансах все и даже больше, наверняка можете порекомендовать, как провести Новый год?

Оксана Бесько, директор Минского финансово-экономического колледжа:

Елочки, украшения – все нужно планировать. Финансы – это категория точная. Мы должны сначала для себя определить, что же мы планируем приобрести для подготовки к такому прекрасному празднику. Для этого нужно составить таблицу, в которой указать, что мы планируем. Можно включить все что угодно: наряды, елочку, украшения для дома и так далее. Проанализировать из своих финансовых возможностей. Определить, сколько что будет стоить. И, соответственно, реализовывая наши покупки, вписывать в эту таблицу фактически, сколько мы потратили. Всегда нужно понимать, что в ходе покупок могут оказаться какие-то ситуации, когда нам может чего-то не хватить. Должен быть резерв, запас. И, соответственно, исходя из этого, уже приобретать и подарки, и накрывать стол, и украшать.