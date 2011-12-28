В поместье белорусского Деда Мороза письма приходят из Беларуси, Польши, Литвы и даже Канады и Израиля

Новости Беларуси, Брестская область. Тысячи писем в эти дни приходят в Беловежскую пущу – резиденцию Деда Мороза. Сегодня он самый популярный персонаж для белорусских детей, хотя и не только. Несколько лет назад беловежский Дед Мороз оставил далеко позади своих зарубежных конкурентов – российского коллегу из Великого Устюга и западно-европейского Санта-Клауса.

В преддверии новогодних праздников во многих отделениях «Белпочты» в городе Бресте установили специальные почтовые ящики для самой важной корреспонденции этой горячей поры – писем Деду Морозу.

Для маленького Тимофея это письмо Деду Морозу – первое в жизни. Писали, что называется, всей семьей: Тимофей диктовал старшему брату свои пожелания, папа помогал с рисунками, с мамой пришли на почту.

Мама Тимофея:

Написали письмо, оформили красочно и отправили Дедушке Морозу.

Елочку он нам уже принес, мы ее нарядили. И уже сегодня получили первый подарок под елочку.

Для работников почты новогодняя корреспонденция по важности не уступает любой деловой переписке. В руках почтальонов не просто письма, а настоящие детские мечты.

Екатерина Сивеня, оператор связи Брестского филиала РУП «Белпочта»:

Писем поступает очень много: десятки, сотни. Всю корреспонденцию нужно проштампелевать, заделать шов и отправить Деду Морозу в Беловежскую пущу.

Инесса Панько в день делает несколько рейсов в Беловежскую пущу. Традиционные красные мешки с письмами Деду Морозу в считанные часы наполняются сотнями писем из разных уголков Беларуси и даже зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инесса Панько, оператор почтовой связи отделения почтовой связи Каменюки:

Дедушка Мороз, почта от детишек пришла, принимайте, пожалуйста.

Дед Мороз:

Со всего света: тут и Канада, и Польша, и Литва, и Израиль.

Просят самые крутые мобильные телефоны, просят и косметику, просят машины и компьютеры.

У белорусских детей есть свой Дед Мороз. Каждый ребенок знает где он живет и не раз приезжал к нему в гости в Беловежскую пущу. Уже восемь лет подряд сюда приходят письма и не только от белорусских детей.

Корреспонденция в поместье нашего Деда Мороза приходит из разных уголков мира. Пишут не Санта-Клаусу, а именно ему. Наш Дед Мороз покорил сердце каждого, кто побывал у него в резиденции.

Мария Бедок, хранитель поместья Деда Мороза:

До последнего желающего попасть сюда, в гости к Дедушке Морозу. Только тогда поместье закрывается, Дедушка Мороз отдыхает. А попозже, уже ближе к ночным часам, он занимается письмами, почтой детей.



Пишут волшебнику не только дети, но и взрослые. Не одно из писем не остается без ответа. И, как говорят в поместье Деда Мороза, сказка приходит в дом каждого, кто на самом деле верит в новогоднюю сказку.