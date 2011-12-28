В Гродно открылась первая в области современная библиотека для слепых и слабовидящих

Новости Беларуси, Гродно. Здесь собрана коллекция книг и, самое важное, специального оборудования, которое поможет незрячим и слабовидящим людям рассмотреть и даже услышать любой текст. В республике таких библиотек пока единицы, а для западного региона она первая.

Инвалид по зрению Валерий Будник сегодня с компьютером на «ты». Но еще несколько лет назад он попытался самостоятельно освоить компьютерные программы. Однако приходилось заказывать обучающий материал за границей. Сегодня все изменилась. В Гродно открылась современная библиотека для людей с ограниченным зрением.

Валерий Будник:

Все нажатия клавиши озвучены, я могу, таким образом, и почитать то, что мне надо на компьютере. Можно читать книги голосом электронным, компьютерным.

Новая библиотека оснащена компьютерами со специальными программами. Каждое нажатие клавиши озвучивается. Посетитель не только может послушать аудиокниги и песни, но и сам напечатать текст, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Будник:

Компьютер для незрячего – это серьезное, важное средство для реабилитации. Приобретается независимость от помощи окружающих, большая самостоятельность. То есть не надо кого-то просить, чтобы что-то прочитал, книгу или статью. Или напечатать какой-то документ.

В помощь незрячим в библиотеке и так называемый «говорящий» Дейзи плеер. Он способен читать все звуковые и текстовые файлы. Как обычную книгу его можно взять домой. В помощь есть и уникальная электронная лупа.

Раиса Ланевская, библиотекар:

Это устройство – электронная лупа – позволяет прочитать любой текст, любой мелкости.

Вот возьмем книжечку, где очень мелкий текст. Мы кладем ее на двигающийся столик. Эта лупа позволяет нам увеличить текст в 32 раза.

Есть в библиотеке и книги, написанные шрифтом Брайля. Всего же здесь храниться почти три тысячи печатных и электронных экземпляров. Ее история началась еще 50 лет назад. В те годы это была просто комната при специализированным предприятии. Сегодня это полноценная городская библиотека, услугами которой пользуются около 300 гродненцев.

Все подходы к новой библиотеке сделаны максимально комфортными для людей с ослабленным зрением. На дороге установлен светофор со звуковым сигналом. А вдоль тротуара установлены перила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Сенченкова, заместитель председателя Гродненского горисполкома:

Там компактное проживание этих людей, там есть школа-интернат для слабовидящих детей. Этот микрорайон неслучаен. Отдельный вход, поручни, соответствующее оборудование.

В реконструкцию библиотеки было вложено 220 миллионов рублей, город выделил. И я думаю, что это позволит расширить возможности слабовидящих и незрячих людей.