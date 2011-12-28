В Могилевской области после модернизации открылся крупный молочно-товарный комплекс на 768 голов

Новости Беларуси, Могилевская область. Обновили его, что немаловажно, за собственные средства. Причем ферма преобразилась не только внешне. Здесь установили новое оборудование, благодаря чему в разы улучшилось и качество производимого молока. В будущем году такие комплексы должны появиться в каждом хозяйстве.

Нина Гордеевна в животноводстве работает уже более 30 лет. Начинала еще зоотехником. Признается, что в таком комфорте работала не всегда. После модернизации, ферма – настоящий молочно-товарный комплекс.

Нина Косенкова, бригадир молочно-товарного комплекса «Новоселки» СПК «Колхоз «Родина»:

Не то, что раньше было. Как вспомню, какие раньше были помещения. Сейчас совсем другие условия. Поэтому мы получаем продукцию экстракласса.

В Новоселках новоселье отпраздновали совсем недавно. Вместо ветхих деревянных коровников еще послевоенных лет постройки появились современные помещения с доильными залами и новым оборудованием.

Улучшилось и качество молока. Теперь оно не ниже высшего и экстракласса. Этот комплекс на 768 голов модернизировали в том числе и за счет бюджета хозяйства. Он уже дает неплохую отдачу: в день около 87 миллионов чистой прибыли.

Только за последние несколько лет этим хозяйством реконструированы четыре таких фермы. Три из них – полностью за собственные средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Авчинникова, главный экономист СПК «Колхоз «Родина»:

Реконструкция хозспособом обходится для хозяйства в два раза дешевле. Потому что это и зарплата работников, ведь в подрядных организациях она составляет около 30%. А собственными силами мы в раза 3-4 сэкономим деньги.

Глава государства не раз обращал внимание на необходимость реконструкции и модернизации ферм. Александр Лукашенко, в начале декабря посещая Ивацевичский район, дал поручение губернаторам, чтобы каждое хозяйство в будущем году за собственный счет реконструировало и модернизировало одну ферму под современные технологии производства. В Могилевской области уже перешли от слов к делу.

Олег Маслак, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству Могилевского облисполкома:

Модернизация, которую мы предусматриваем проводить, и глава государства нас на это настраивает, – в конечном итоге это деньги хозяйству. А это создание новых рабочих мест, повышение качества молока и улучшение условий труда.

На сегодняшний день в области нет ни одной фермы, где бы работали по старинке. Ведь чтобы получить качественное молоко, нужны соответствующие условия. Только в следующем году в регионе планируют реконструировать более 100 ферм. Уже в марте в Новоселках достроят родильный цех.