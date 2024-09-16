Президент Беларуси поздравил митрополита Вениамина с днём рождения

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси отмечает день рождения. Поздравление ему направил Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Православная церковь играет важную роль в поддержании межконфессионального согласия в нашей стране. Своим архипастырским служением и молитвами вы вносите большой вклад в сохранение и приумножение нравственных и культурно-исторических ценностей на белорусской земле. Ваша личная открытость к диалогу с людьми разных поколений, принципов и убеждений помогает каждому человеку ощутить отеческую заботу и поддержку в трудную минуту.