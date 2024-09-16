Прямой эфир

Президент Беларуси поздравил митрополита Вениамина с днём рождения

16 сентября 2024 07:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси отмечает день рождения. Поздравление ему направил Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил митрополита Вениамина с днём рождения-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Православная церковь играет важную роль в поддержании межконфессионального согласия в нашей стране. Своим архипастырским служением и молитвами вы вносите большой вклад в сохранение и приумножение нравственных и культурно-исторических ценностей на белорусской земле. Ваша личная открытость к диалогу с людьми разных поколений, принципов и убеждений помогает каждому человеку ощутить отеческую заботу и поддержку в трудную минуту.

# Александр Лукашенко # Митрополит Вениамин

Другие новости рубрики

Все новости
Развивать вело и пешеходное движение – «Неделя мобильности» стартовала 16 сентября
16 сентября 2024 07:46

Развивать вело и пешеходное движение – «Неделя мобильности» стартовала 16 сентября

16 сентября состоится расширенное заседание Президиума Совета Республики
16 сентября 2024 07:19

16 сентября состоится расширенное заседание Президиума Совета Республики

В Беларуси проходят праздничные мероприятия в честь Дня народного единства
16 сентября 2024 06:56

В Беларуси проходят праздничные мероприятия в честь Дня народного единства