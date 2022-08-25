В поисках новых партнёров. Представительство Нижегородской области посетило Новополоцк

Беларусь и Россия рассматривают перспективу совместной подготовки высококлассных специалистов для различных отраслей экономики, готовятся к внедрению технологий, альтернативных зарубежным. Двусторонние спрос и предложения оценивают сразу на производственных площадках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поиск новых решений дает результат. Например, белорусские инновационные разработки сегодня вполне удовлетворяют потребность российского автопрома. Заинтересованность в комплектующих нашей марки выразили партнеры из Нижегородской области, посещая объекты промышленного Новополоцка. Привлекла внимание гостей также местная продукция крупнопанельного домостроения, технологии монтажа нефтехимических объектов и не только. В качестве белорусской продукции и услуг нижегородцы не сомневаются – партнерским отношениям уже не первый год.

Андрей Дудкин, руководитель представительства Нижегородской области в Беларуси:

Наш регион один из самых крупных промышленных центров Российской Федерации. С каждым регионом, с каждым предприятием мы ищем отдельные точки соприкосновения. Мы здесь находимся не разовой поездкой – Нижегородская область – единственный регион России, кто на постоянной основе представлен в Республике Беларусь с 2003 года, поэтому ее мы знаем очень хорошо. Знаем и промышленный, и культурный потенциал замечательной Беларуси.