Лунный календарь на конец января – начало февраля. Какие дни для посевов наиболее благоприятные?

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать конец января – начало февраля? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».
30 января – благоприятное время для посева и посадки овощных культур на рассаду, замачивания и проращивания семян. 31 января можно сеять петрушку, цветную капусту, редис, кресс-салат, кориандр, укроп, горох, фасоль. А вот поливы и подкормки не рекомендуются.
1 февраля на подоконнике и в теплице можно сеять только капусту и редис. Другие посевы будут неудачными. Также можно бороться с вредителями и болезнями. 2-3 февраля – хорошее время для замачивания семян. А вот опрыскивать растения химическими препаратами не рекомендуется.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Какие цветочные культуры можно сеять на рассаду уже зимой? Советы садовода
Ждем весну. Какие народные приметы расскажут о скором потеплении?
Как остановить прорастание семян и что делать, если почки на черенках набухли? Секреты опытного садовода