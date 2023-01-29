Лунный календарь на конец января – начало февраля. Какие дни для посевов наиболее благоприятные?

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать конец января – начало февраля? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

30 января – благоприятное время для посева и посадки овощных культур на рассаду, замачивания и проращивания семян. 31 января можно сеять петрушку, цветную капусту, редис, кресс-салат, кориандр, укроп, горох, фасоль. А вот поливы и подкормки не рекомендуются.