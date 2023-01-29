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Лунный календарь на конец января – начало февраля. Какие дни для посевов наиболее благоприятные?

29 января 2023 10:02
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать конец января – начало февраля? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».  

30 января – благоприятное время для посева и посадки овощных культур на рассаду, замачивания и проращивания семян. 31 января можно сеять петрушку, цветную капусту, редис, кресс-салат, кориандр, укроп, горох, фасоль. А вот поливы и подкормки не рекомендуются.  

Лунный календарь на конец января – начало февраля. Какие дни для посевов наиболее благоприятные?-1

1 февраля на подоконнике и в теплице можно сеять только капусту и редис. Другие посевы будут неудачными. Также можно бороться с вредителями и болезнями. 2-3 февраля – хорошее время для замачивания семян. А вот опрыскивать растения химическими препаратами не рекомендуется.  

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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