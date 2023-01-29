Окупаемость – 150 рублей на рубль затрат. Владимир Гусаков о развитии науки в Беларуси
Новости Беларуси. Промышленность, здравоохранение, образование, природные ресурсы, энергетика, транспорт, ЖКХ. Пожалуй, сегодня нет сфер, в которых бы не были представлены отечественные инновации. Разумеется, результат достигнут благодаря всесторонней поддержке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Белорусская наука за последнее время развивается наиболее динамично. Это, конечно, большая поддержка Президента нашей страны. Я прямо хочу сказать и подчеркнуть, что это благодаря его поручениям. У нас только поручений Президента мы выполнили за прошлый год около 200. Несколько сотен поручений правительства, и все они имеют, естественно, такую и материальную, и финансовую поддержку для разработки и реализации. И, конечно, они повлекли целый комплекс других направлений. Поэтому мы сегодня говорим в комплексе о развитии космоса, электротранспорта, микроэлектроники.
Как подчеркивают в Национальной академии наук, а именно дата ее основания и является поводом для сегодняшнего праздника, многое достигается во взаимодействии с зарубежными партнерами. Ведь Беларусь – это центр Международной ассоциации академий наук. В ее составе около двадцати стран.
В непростое время всевозможных санкций и ограничений наши ученые достигли наибольших результатов. Окупаемость их разработок составляет до 150 рублей на рубль затрат.
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