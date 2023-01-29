Окупаемость – 150 рублей на рубль затрат. Владимир Гусаков о развитии науки в Беларуси

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Белорусская наука за последнее время развивается наиболее динамично. Это, конечно, большая поддержка Президента нашей страны. Я прямо хочу сказать и подчеркнуть, что это благодаря его поручениям. У нас только поручений Президента мы выполнили за прошлый год около 200. Несколько сотен поручений правительства, и все они имеют, естественно, такую и материальную, и финансовую поддержку для разработки и реализации. И, конечно, они повлекли целый комплекс других направлений. Поэтому мы сегодня говорим в комплексе о развитии космоса, электротранспорта, микроэлектроники.