В поисках идеального жилья: агентство недвижимости «Твоя столица» проводит экскурсии по новостройкам Минска

Мечтаете о новой квартире и хотите оценить наиболее привлекательные предложения в Минске и пригороде? Агентство недвижимости «Твоя столица» предоставит вам уникальную возможность: прокатиться «с ветерком» по лучшим новостройкам города и воочию оценить жилые объекты строительства и инфраструктуру района, выбрать жильё в течении нескольких дней и приобрести его без лишних хлопот. Экскурсия проводится для всех желающих абсолютно бесплатно и охватывает новостройки на разной стадии строительства, разного класса, с разными условиями приобретения, в том числе – с рассрочкой.

Место встречи для экскурсии по Минску – на парковке на пересечении проспекта Независимости и улицы Академической. А при путешествии по пригороду – на остановке общественного транспорта «Станция метро Малиновка» по направлению движения к МКАД. В воскресение в 11:00 вас будет ждать комфортабельный автобус и представители компании «Твоя столица». Продолжительность составляет 3 часа: все шансы приобрести выгодное жильё и забронировать квартиру – в ваших руках. Эксперты «Твоя столица» с радостью помогут в осуществлении вашей мечты. Они в курсе всех тенденций на рынке недвижимости.