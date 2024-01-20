10-метровый цмок и балет на подвижной платформе – вот как завершают колядную неделю на Полесье!

Десятиметровый символ года и «Щелкунчик» от артистов Большого театра. Масштабным зимним фестивалем «Берестейские сани» завершают колядную неделю в столице Полесья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пинск стал третьим городом, который принимает уже традиционный для Брестской области праздник.

Самая зрелищная часть фестиваля – масштабный зимний карнавал. Участвуют свыше трех десятков предприятий, которые создают уникальные подвижные платформы. Пока на одной артисты Большого театра исполняли «Щелкунчик», на другой ожил десятиметровый символ года – белорусский цмок.

Замечательно, что в нашем городе такой проходит праздник. Очень весело, интересно. И погода благоприятствует.

Игорь Л уцкий, заместитель главы Администрации Президента Б еларуси: Теплые чувства испытываешь, когда видишь, насколько люди хорошо воспринимают этот сегодняшний карнавал на Полесье, новогодний карнавал. Конечно же, все это мы можем делать благодаря тому, что на нашей земле есть мир, единство.

Торговые ряды растянулись на полкилометра. Кроме товаров под брендом «Сделано в Беларуси», гостям предлагают чай из самого большого самовара и кашу по полесскому рецепту. Любители здорового образа жизни присоединились к первому крещенскому забегу – более полутысячи желающих. А самые отважные окунулись в прорубь.

Водичка была супер, я бы еще оплескалась.

По традиции на крещенские морозы, на Крещение Господне, я и мои друзья, все товарищи окунаемся.

Праздник в Пинске продлится до самого вечера, а завершат фестиваль фейерверком.