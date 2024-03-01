В Пинске открыли новый инфекционный корпус центральной больницы

В Пинске торжественно открыли новый инфекционный корпус центральной больницы. Высокотехнологичную помощь смогут получать жители города и пяти прилегающих районов, а это порядка 370 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежняя «инфекционка» находилась на отдалении и требовала капитального ремонта, поэтому строение было решено возвести с нуля.

В новом корпусе разместились два отделения, каждое на 40 койко-мест. Оснастили помещения в формате боксов с отдельными выходами на улицу и две палаты интенсивной терапии. На цокольном этаже здания расположили дезинфекционные камеры. Корпус находится рядом с основным зданием больницы, их связывает подземный переход.

Александр Сачковский, главный врач Пинской центральной больницы: Строительство инфекционного корпуса соответствует всем мировым требованиям, которые необходимы. Даже на случай возникновения особо опасных инфекций, которые имеют международное значение. Все имеется – палаты интенсивной терапии и реанимации, кислородные точки в каждой боксированной палате к каждому пациенту.

Развивать межрегиональные медицинские центры в городах с численностью населения свыше 80 тысяч человек – одно из поручений Президента. В первую очередь это необходимо для соблюдения так называемого золотого часа, за который пациенту должны оказать максимально технологичную и качественную помощь.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Хороший пример того, как межрайонные центры получают и финансирование, и реализацию тех идей, которые в них вкладываются. Это то, к чему мы стремимся: быть гибкими и современными. И в этой части другие направления межрайонных центров также должны реализовываться.

Инфекционный корпус – часть капитальной реконструкции Центральной больницы Пинска. Работы проведут в несколько этапов. В 2024 году строители примутся за основной лечебный корпус. Обновят также административно-бытовой блок, отделение для стерилизации и поликлинику.