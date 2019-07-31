«В первую очередь нужно быть не сотрудником, а человеком». Выпускники Академии МВД и Могилёвского института МВД приняли присягу

Новости Беларуси. Пополнение в рядах минской милиции. Около 50 молодых сотрудников подразделений 31 июля приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них – 5 девушек. Это выпускники Академии МВД и Могилёвского института МВД, которые захотели связать свою карьеру со службой в минской милиции. Им вручили удостоверения и табельное оружие, а также присвоили первое офицерское звание «лейтенант».

Торжественный ритуал впервые прошёл у подножия памятника, погибшим при исполнении служебного долга правоохранителям.

Анастасия Масловская, оперуполномоченный ОБЭП Центрального РУВД Минска:

Мы занимаемся выявлением экономических преступлений в бюджетной сфере и в иных сферах нашей страны. Я думаю, что наставники сделают все возможное, чтобы выросли из нас настоящие специалисты своего дела.

Кирилл Валюшко, оперуполномоченный отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Ленинского РУВД Минска:

Каждый из нас понимает, что при несении службы в органах внутренних дел, в первую очередь нужно быть не сотрудником, а человеком. В каждой ситуации подходить по-человечески.

Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома:

Служебная подготовка с каждым годом совершенствуется в органах внутренних дел. Академия МВД и Могилевский институт милиции, мы совместно работаем. Все сотрудники, которые приступили к исполнению своих служебных обязанностей, все проходили практику в практических подразделениях.