«В первую очередь нужно быть не сотрудником, а человеком». Выпускники Академии МВД и Могилёвского института МВД приняли присягу

Новости Беларуси. Пополнение в рядах минской милиции. Около 50 молодых сотрудников подразделений 31 июля приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Пополнение в рядах минской милиции. Около 50 молодых сотрудников подразделений 31 июля приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них – 5 девушек. Это выпускники Академии МВД и Могилёвского института МВД, которые захотели связать свою карьеру со службой в минской милиции. Им вручили удостоверения и табельное оружие, а также присвоили первое офицерское звание «лейтенант».
Торжественный ритуал впервые прошёл у подножия памятника, погибшим при исполнении служебного долга правоохранителям.
Анастасия Масловская, оперуполномоченный ОБЭП Центрального РУВД Минска:
Мы занимаемся выявлением экономических преступлений в бюджетной сфере и в иных сферах нашей страны. Я думаю, что наставники сделают все возможное, чтобы выросли из нас настоящие специалисты своего дела.
Кирилл Валюшко, оперуполномоченный отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Ленинского РУВД Минска:
Каждый из нас понимает, что при несении службы в органах внутренних дел, в первую очередь нужно быть не сотрудником, а человеком. В каждой ситуации подходить по-человечески.
Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома:
Служебная подготовка с каждым годом совершенствуется в органах внутренних дел. Академия МВД и Могилевский институт милиции, мы совместно работаем. Все сотрудники, которые приступили к исполнению своих служебных обязанностей, все проходили практику в практических подразделениях.
Уже сегодня молодые сотрудники минской милиции заступают на службу. С дельным советом на практике им готовы помочь опытные правоохранители. Они отмечают: уровень молодых сотрудников милиции с каждым годом растёт.