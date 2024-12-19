В Первомайском районе Минска состоялся культурно-патриотический фестиваль «Минск единый»

На сцене более сотни артистов. Все они работают на предприятиях либо учатся в учреждениях образования, расположенных на территории района. Помимо концертной программы участники подготовили выставку. Институты Национальной академии наук представили свои разработки. А промышленные предприятия показали образцы готовой продукции, которая известна далеко за пределами страны.

В столице продолжается культурно-патриотический фестиваль «Минск единый». Эстафету принял Первомайский район. Масштабный проект прошел в Национальной библиотеке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Яна Пыко, учащаяся Минского государственного колледжа торговли и коммерции: Мы пришли с колледжем, с нашими двумя группами. Мы просмотрели то, что там представляли разные школы и гимназии. Очень интересно себя представляют и рассказывают. И очень зацепила школа блогера.

Алексей Янцевич, директор Института биоорганической химии НАН Беларуси: На «Минск единый» мы приехали с некоторыми нашими разработками, которые наиболее востребованы экономикой Беларуси. Прежде всего это линейка противоопухолевых препаратов.

Вадим Передня, глава администрации Первомайского района:

Расположили свои выставки 23 довольно крупных предприятия, которые внесли значительный вклад в развитие районов города и известны далеко за пределами Республики Беларусь.

Следующей локацией фестиваля станет Московский район, который известен производствами бытовой техники и косметики. Городской финал пройдет в формате гала-концерта в январе 2025 года. Он соберет лучшие творческие коллективы со всех районов столицы.