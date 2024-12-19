200 лучших учащихся столицы удостоены премий Мингорсовета

На торжественную церемонию пригласили ребят, которые достигли высоких результатов в интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности. Это участники городских олимпиад, конкурсов и соревнований. Среди них молодежь разного возраста – от второклассников до учащихся колледжей. Стоит отметить, что за последние два года возросло количество ребят, удостоенных такого материального поощрения.

Тихон Савватий, учащийся гимназии № 41 имени Серебряного В.Х.: Премию получил за участие в городском конкурсе «Техноинтеллект» в секции «Авиакосмические технологии». Я представлял свой проект и получил первое место. Мой проект – это разработка экраноплана, новотехнологичного летающего аппарата на территории Республики Беларусь.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Эта та категория ребят, которые у нас однозначно на особом учете в городе, начиная с того, что в последующем и в ходе учебы в высших учебных заведениях, в средних специальных это тот костяк, та основа не только научного потенциала наших учреждений образования, но и актива, с которым встречаются городские власти, мы обсуждаем и проекты.

Денежные награды – отличный стимул для школьников достигать новые вершины. В этом году размер премии составляет 400 рублей. Напомним, финансовую поддержку талантливой молодежи в нашей стране оказывают с 1997 года.