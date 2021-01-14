В Партизанском районе Красный Крест открыл пункт обогрева для бездомных

Новости Беларуси. Из-за усиления морозов в Партизанском районе открылся пункт обогрева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Из-за усиления морозов в Партизанском районе открылся пункт обогрева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Мобильную палатку установили на Ваупшасова. Сюда могут прийти люди без определенного места жительства. Волонтеры обеспечат нуждающихся теплыми вещами, продуктовыми наборами, а также средствами гигиены. Можно будет согреться чаем. Также пункты обогрева есть в каждом районном отделении Красного Креста. Здесь также окажут первую помощь при обморожении.
К слову, при понижении температуры до -15°C мобильные пункты обогрева появятся и в многолюдных местах столицы.
Виталий Дембовский, официальный представитель Белорусского общества Красного Креста:
В связи с усилением морозов наша основная задача – прежде всего оказать помощь лицам без определенного места жительства. Будут развернуты как мобильные, так и стационарные пункты обогрева на базе районных и городских организаций Красного Креста. Также волонтеры и работники примут участие в акции «Социальный патруль» вместе с другими субъектами профилактики, посетят вероятные места дислокации лиц БОМЖ.