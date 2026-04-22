Делегация парламента стран Латинской Америки и Карибского бассейна посетит Беларусь

Беларусь укрепляет связи с дальними регионами. Сегодня, 22 апреля, по приглашению Палаты представителей Национального собрания, начнется визит в нашу страну делегации парламента стран Латинской Америки и Карибского бассейна – Парлатино. В центре переговоров – экономика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны обсудят расширение торговых связей, запуск совместных инвестпроектов, кооперацию в промышленности, сельском хозяйстве, науке и технологиях. Отдельный блок – культурные обмены и гуманитарное сотрудничество.

Как подчеркивает наш Президент, Беларусь открыта к партнерству со всеми, кто придерживается принципов взаимного уважения. По словам Александра Лукашенко, многовекторность внешней политики – объективная необходимость. Более половины производимых в стране товаров и услуг поставляется на внешние рынки. Беларусь видит свои интересы в разных частях мира – от Запада до Китая, России и Африки. Об этом глава государства говорил в недавнем интервью телеканалу RT. Визит делегации авторитетной парламентской структуры – шаг к более тесному диалогу с регионом, где проживает свыше 660 миллионов человек. В Палате представителей рассказали: ожидается конструктивный обмен опытом в парламентской деятельности и обсуждение актуальных международных тем. Итогом должна стать основа для долгосрочного стратегического партнерства.