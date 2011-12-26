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В Островце завершается возведение инфраструктуры для строительства первой белоруской АЭС

26 декабря 2011 17:46
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Новости Беларуси. Островец станет центром белорусской ядерной энергетики. Уже сейчас в городе готовятся принять сотни высококлассных специалистов, которые приедут строить и обслуживать атомную электростанцию. И развиваться город будет с учетом создания новых рабочих мест.

Этот вопрос был затронут в ходе недавней пресс-конференции президента представителям белорусских и зарубежных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства отметил, что в перспективе в Островце появятся новые производства, которые дадут возможность приехавшим трудоустроиться.

Для гродненского региона строительство первой белорусской АЭС станет главным инвестпроектом. Об этом заявил губернатор области Семен Шапиро. Уже завершается возведение всей инфраструктуры: дома для работников станции, дороги.

Семен Шапиро, председатель Гродненского облисполкома:
Площадка, на которой размещены сегодня завод металлоизделий и железобетонных изделий, признаны достаточно высокого уровня российскими специалистами, которые готовы сегодня начать работу. Мы со своей стороны определяем генподрядчика по строительству города Островец.

# общество # АЭС в Беларуси

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