В Острошицком городке открывается Международный рыцарский фестиваль «Белый Замок»

Праздник имеет богатую историю и традиции, и каждый раз становится настоящим событием.

В этом году программа фестиваля рассчитана на три дня. Под Минском развернутся настоящие массовые сражения. Зрители станут свидетелями состязаний лучников, концертов менестрелей и трубадуров, конкурса костюмов, а также пешего рыцарского турнира. В фестивале примут участие около 300 рыцарей и прекрасных дам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Грандиозный праздник, неизменно собирающий тысячи поклонников одного из самых захватывающих периодов в истории, посвящен началу весны и 8 марта.