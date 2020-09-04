«В основном, это политически неактивная молодёжь». В Беларуси возбудили 23 уголовных дела из-за угроз госслужащим

Новости Беларуси. Сотрудники органов внутренних дел во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета проводят активные мероприятия по установлению причастных к насилию либо угрозам его применения в отношении должностных лиц, выполняющих свои служебные обязанности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В августе по таким фактам зарегистрировано 30 заявлений. Следственным комитетом возбуждено два десятка уголовных дел. По остальным материалам проводится проверка.
Большинство угроз госслужащим, депутатам, учителям, членам избирательных комиссий поступает на служебные и личные телефоны.
Максим Свирид, исполняющий обязанности начальника Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД:
Анонимность поступления указанных угроз не дает возможность лицам, совершающим эти преступления, оставаться безнаказанными. У нас достаточно на сегодняшний день средств, ресурсов для того, чтобы установить, идентифицировать лиц, совершивших эти преступления.
Естественно, не можем называть ни анкетные данные, ни социальные средства, ни их профессии. В основном, это политически неактивная молодежь, которая фактически до 9 августа текущего года политикой и политическими процессами в Республике Беларусь не интересовались. Это лица, которым стало это интересно, модно. Ну, наверное, тот хайп, который есть в СМИ, они подхватили, увидели и каким-то образом решили принять в этом участие.
За насилие либо угрозу в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.
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