Прямой эфир

«В основном, это политически неактивная молодёжь». В Беларуси возбудили 23 уголовных дела из-за угроз госслужащим

04 сентября 2020 06:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сотрудники органов внутренних дел во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета проводят активные мероприятия по установлению причастных к насилию либо угрозам его применения в отношении должностных лиц, выполняющих свои служебные обязанности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В основном, это политически неактивная молодёжь». В Беларуси возбудили 23 уголовных дела из-за угроз госслужащим-1

В августе по таким фактам зарегистрировано 30 заявлений. Следственным комитетом возбуждено два десятка уголовных дел. По остальным материалам проводится проверка.

Большинство угроз госслужащим, депутатам, учителям, членам избирательных комиссий поступает на служебные и личные телефоны.

«В основном, это политически неактивная молодёжь». В Беларуси возбудили 23 уголовных дела из-за угроз госслужащим-4

Максим Свирид, исполняющий обязанности начальника Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД:
Анонимность поступления указанных угроз не дает возможность лицам, совершающим эти преступления, оставаться безнаказанными. У нас достаточно на сегодняшний день средств, ресурсов для того, чтобы установить, идентифицировать лиц, совершивших эти преступления.

Естественно, не можем называть ни анкетные данные, ни социальные средства, ни их профессии. В основном, это политически неактивная молодежь, которая фактически до 9 августа текущего года политикой и политическими процессами в Республике Беларусь не интересовались. Это лица, которым стало это интересно, модно. Ну, наверное, тот хайп, который есть в СМИ, они подхватили, увидели и каким-то образом решили принять в этом участие.

За насилие либо угрозу в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Читайте также:

«Угрозы были разные, вплоть до убьём тебя, твоего ребёнка». Жена офицера рассказала, как травят её семью в интернете

«Нельзя судить людей, не зная всего». Спасателя МЧС начали травить в соцсетях после того, как он снял флаг с фасада дома

«Первые три дня меня прямо колотило». Белоруску затравили в соцсетях за участие в акции за красно-зелёный флаг

# Интернет # общество # Максим Свирид # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Национальном аэропорту «Минск» начали проводить тесты на коронавирус
04 сентября 2020 06:16

В Национальном аэропорту «Минск» начали проводить тесты на коронавирус

Головченко — Мишустину: «Ваш визит является самым убедительным доказательством подлинных братских отношений»
03 сентября 2020 23:13

Головченко — Мишустину: «Ваш визит является самым убедительным доказательством подлинных братских отношений»

Двойные стандарты четвёртой власти: роль СМИ в освещении событий. Мнение Григория Азарёнка
03 сентября 2020 20:56

Двойные стандарты четвёртой власти: роль СМИ в освещении событий. Мнение Григория Азарёнка