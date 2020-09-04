«В основном, это политически неактивная молодёжь». В Беларуси возбудили 23 уголовных дела из-за угроз госслужащим

Новости Беларуси. Сотрудники органов внутренних дел во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета проводят активные мероприятия по установлению причастных к насилию либо угрозам его применения в отношении должностных лиц, выполняющих свои служебные обязанности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В августе по таким фактам зарегистрировано 30 заявлений. Следственным комитетом возбуждено два десятка уголовных дел. По остальным материалам проводится проверка.

Максим Свирид, исполняющий обязанности начальника Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД:

Анонимность поступления указанных угроз не дает возможность лицам, совершающим эти преступления, оставаться безнаказанными. У нас достаточно на сегодняшний день средств, ресурсов для того, чтобы установить, идентифицировать лиц, совершивших эти преступления.

Естественно, не можем называть ни анкетные данные, ни социальные средства, ни их профессии. В основном, это политически неактивная молодежь, которая фактически до 9 августа текущего года политикой и политическими процессами в Республике Беларусь не интересовались. Это лица, которым стало это интересно, модно. Ну, наверное, тот хайп, который есть в СМИ, они подхватили, увидели и каким-то образом решили принять в этом участие.

За насилие либо угрозу в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

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