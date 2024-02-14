В ОДКБ назвали главные угрозы военно-политической безопасности стран-участниц

Главными угрозами военно-политической безопасности в зоне ответственности ОДКБ остается деструктивная деятельность Соединенных Штатов Америки и стран Запада. Об этом заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности Андрей Сердюков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время онлайн-брифинга он также подчеркнул, что сейчас мы являемся свидетелями разрушения устоявшейся конструкции обеспечения мировой безопасности, основанной на принципах Устава ООН. Фактически прекратили действие международные режимы контроля над вооружениями, разоружение и нераспространение. Это провоцирует многочисленные конфликты по периметру зоны ответственности ОДКБ, ведет к росту внутриполитических и межнациональных противоречий между отдельными странами, а также способствует формированию вокруг них пояса нестабильности.