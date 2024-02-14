Прямой эфир

В ОДКБ назвали главные угрозы военно-политической безопасности стран-участниц

14 февраля 2024 13:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Главными угрозами военно-политической безопасности в зоне ответственности ОДКБ остается деструктивная деятельность Соединенных Штатов Америки и стран Запада. Об этом заявил начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности Андрей Сердюков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ОДКБ назвали главные угрозы военно-политической безопасности стран-участниц-1

Во время онлайн-брифинга он также подчеркнул, что сейчас мы являемся свидетелями разрушения устоявшейся конструкции обеспечения мировой безопасности, основанной на принципах Устава ООН. Фактически прекратили действие международные режимы контроля над вооружениями, разоружение и нераспространение. Это провоцирует многочисленные конфликты по периметру зоны ответственности ОДКБ, ведет к росту внутриполитических и межнациональных противоречий между отдельными странами, а также способствует формированию вокруг них пояса нестабильности.

# ОДКБ # общество # Андрей Сердюков

Другие новости рубрики

Все новости
Учительница разработала детскую настольную игру – можно одновременно изучать робототехнику и историю Беларуси
14 февраля 2024 12:02

Учительница разработала детскую настольную игру – можно одновременно изучать робототехнику и историю Беларуси

Увидеть утерянные памятники архитектуры Беларуси в одном месте возможно. Показываем стартап слуцких школьников
14 февраля 2024 12:00

Увидеть утерянные памятники архитектуры Беларуси в одном месте возможно. Показываем стартап слуцких школьников

Белорусские студенты разработали аппарат для колки орехов – ядра остаются идеальными
14 февраля 2024 11:58

Белорусские студенты разработали аппарат для колки орехов – ядра остаются идеальными