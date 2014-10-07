В ноябре стартует пилотный проект по доставке авиапассажиров в Национальный аэропорт по железной дороге

Новости Беларуси. Вторую международную пассажирскую авиакомпанию планируется создать в Беларуси. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций. Планируется, что проект будет реализован на базе действующего предприятия «Гродноавиа», а новый перевозчик должен составить конкуренцию пока единственному игроку на этом рынке – компании «Белавиа».

Тем временем уже через месяц стартует пилотный проект по доставке авиапассажиров в Национальный аэропорт по железной дороге.

Полтора года назад президент поручил организовать движение поездов в этом направлении.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

С национального аэропорта поезда пойдут в ноябре этого года. Схема по действующим путям, как это и докладывалось главе государства. Для железнодорожного транспорта вкупе с автомобильным личным, с автобусом пока еще не такой большой пассажирооборот в Национальном аэропорту, чтобы полноценные электрички ходили с частотой каждый час хотя бы. Если реже, это уже не сервис. Пока он не складывается. Нужно одновременно и пассажирооборот наращивать.