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В новую квартиру минчанка с дочкой зашли сквозь дыру в стене

22 августа 2009 09:42
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- Добро пожаловать в наш новый дом! - Лилия махнула рукой в сторону подъезда без двери. - Вот, например, квартира на первом этаже.

Квартирой помещение назвать сложно. Дверей нет, вместо пола - огромная дыра. Хотя на окнах - новенькие стеклопакеты. Перил на лестничных пролетах нет.

- Пролеты построили недавно, - рассказывает Лилия, с которой мы пришли в дом 19 августа. -  Еще 26 июня их не было. Нам с дочкой пришлось подниматься по лестнице соседнего подъезда, а в свою квартиру лезть через дырку в стене! В квартирах нет облицовки, штукатурки, счетчиков воды и электроэнергии, нет ни труб, ни батарей! Долго можно перечислять, чего нет. Есть только стены и окна.

- Жильцы смогут заселяться в сентябре, - заверили на вопрос «КП» в руководстве строительной фирмы. Хотя акт приема в эксплуатацию объекта подписали 30 июня этого года.

# общество

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