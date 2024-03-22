В Новой Боровой открыли детсад на 230 мест – чем уникален объект?

Детский сад на 230 мест 22 марта открыли в пристоличье. Деревня Копище, где расположен густонаселенный микрорайон Новая Боровая, продолжает развивать инфраструктуру, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Застройщик «А-100 Девелопмент», который построил и укомплектовал детский сад за свой счет, безвозмездно передал его на баланс райисполкома.

Дошкольное учреждение во многом уникально. Оно заметно издалека. За фасадами с разноцветными рисунками динозавров и яркими оконными рамами скрываются уютные интерьеры. В каждой группе – своя гардеробная, комната для занятий и спальня. Образовательная и воспитательная программа для дошколят также продумана до мелочей. Здесь создано два ресурсных центра. Один – экологической направленности. Второй будет вести профориентационную работу. Детей с раннего возраста в игровой форме планируют знакомить с самыми различными профессиями.

Г алина Якимуш: Хорошая территория, очень нравится, очень яркое все, красивое. Интересно детям. Есть много места, где побегать.

Анна Ястребова, генеральный директор ГК «А-100 Девелопмент»: Мы подходим к созданию наших социальных объектов, создаем их из идеи, каждый детский сад уникальный, имеет отдельную идею. После этого эта идея реализуется в концепции, уникальной архитектуре, в наполненности детского сада, в авторском благоустройстве, каждый детсад, социальный объект уникален. Ни один объект не повторяется, этим мы гордимся. И продолжаем точно так развивать, ищем какие-то новые идеи.

Виктор Рагусский, заместитель председателя Миноблисполкома:

Мы видим, насколько государство совместно с партнерами, частным застройщиком работает над созданием комфортной среды. Мы ожидаем еще завершение строительства школы в этом году.

Рядом с детским садом современные игровые и спортивные площадки. Отдельно оборудована территория для изучения правил дорожного движения. В центре двора сохранена большая живая ель. Ее будут украшать к новогодним праздникам.

*На правах рекламы.