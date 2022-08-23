В Немане резко упал уровень воды. Улучшить ситуацию смогут только сильные и длительные дожди

Новости Беларуси. Засуха, поразившая пол-Европы, сказывается на акватории наших рек. Так, специалисты отмечают изменения в Немане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уровень воды опустился до 46 сантиметров. И это притом, что еще в марте эта отметка была в пять раз выше. Такая ситуация неблагоприятно сказывается на работе речного транспорта. Улучшить ее смогут разве что сильные и длительные дожди.

Но в августе осадки, как правило, кратковременные. На уровень воды в реке влияет и изменение климата. Теплая зима способствовала раннему таянию льда на реках Гродненской области. Весной из-за отсутствия дождей уровень воды на Немане упал почти вдвое. А вот дождливый июль привел к паводку, правда не надолго. Началось быстрое снижение уровня воды, что связано с теплой погодой и большими испарениями. Реки вынуждены питаться грунтовыми водами.

Светлана Березина, руководитель группы гидрологии филиала «Гроднооблгидромет»:

Вроде бы как и проходят дожди. Но они проходят локально. Где-то проходят, где-то отсутствуют. Где-то больше, где-то меньше. В результате реки не успевают пополняться водой. И уже с апреля у нас создались условия, неблагоприятные для речного транспорта. В теплое время начинают зарастать речки, наблюдается водная растительность. Появляются камыши, ряска. Местами наблюдается заболоченность. Все связано с потеплением.