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В Немане резко упал уровень воды. Улучшить ситуацию смогут только сильные и длительные дожди

23 августа 2022 06:40
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Новости Беларуси. Засуха, поразившая пол-Европы, сказывается на акватории наших рек. Так, специалисты отмечают изменения в Немане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уровень воды опустился до 46 сантиметров. И это притом, что еще в марте эта отметка была в пять раз выше. Такая ситуация неблагоприятно сказывается на работе речного транспорта. Улучшить ее смогут разве что сильные и длительные дожди.

В Немане резко упал уровень воды. Улучшить ситуацию смогут только сильные и длительные дожди-1

Но в августе осадки, как правило, кратковременные. На уровень воды в реке влияет и изменение климата. Теплая зима способствовала раннему таянию льда на реках Гродненской области. Весной из-за отсутствия дождей уровень воды на Немане упал почти вдвое. А вот дождливый июль привел к паводку, правда не надолго. Началось быстрое снижение уровня воды, что связано с теплой погодой и большими испарениями. Реки вынуждены питаться грунтовыми водами.

В Немане резко упал уровень воды. Улучшить ситуацию смогут только сильные и длительные дожди-4

Светлана Березина, руководитель группы гидрологии филиала «Гроднооблгидромет»:
Вроде бы как и проходят дожди. Но они проходят локально. Где-то проходят, где-то отсутствуют. Где-то больше, где-то меньше. В результате реки не успевают пополняться водой. И уже с апреля у нас создались условия, неблагоприятные для речного транспорта. В теплое время начинают зарастать речки, наблюдается водная растительность. Появляются камыши, ряска. Местами наблюдается заболоченность. Все связано с потеплением.

В Немане резко упал уровень воды. Улучшить ситуацию смогут только сильные и длительные дожди-7

К слову, август пока далек от рекордных цифр. Были и более засушливые периоды, когда уровень воды в Немане падал до 23 сантиметров. Такое явление наблюдалось в сентябре 2002 года.

# Реки # общество # Светлана Березина # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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