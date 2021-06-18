В нашей стране главное – это человек. Наталья Кочанова встретилась со студентами медицинских вузов

Новости Беларуси. От ФАПов до РНПЦ – в здравоохранении Беларуси выстроена четкая структура во многом благодаря профессионализму наших медиков. Таким мнением поделилась спикер Совета Республики Наталья Кочанова на встрече со студентами медицинских вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии профессионального праздника медработников провести такое мероприятие предложил Молодежный парламент при Национальном собрании. Традиционно встреча прошла в формате открытого диалога. Студенты интересовались организацией работы медучреждений в период пандемии, распределением и другими вопросами.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня в систему здравоохранения направляются значительные средства любого бюджета. Республиканского, местных бюджетов. Это абсолютная правда, вы знаете, у нас социально ориентированное государство и такая политика проводилась всегда в нашей стране, что главное – это человек. А раз человек, то это забота о человеке. Понятное дело, серьезную в этом роль играет система здравоохранения. И те подходы, которые есть при формировании государственных программ, которые работают в нашей стране, четыре программы Национальной демографической безопасности, которые были приняты, – это дает свои результаты, увеличивается продолжительность жизни.

Владислав Волчек, председатель Постоянной комиссии Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Считаю правильным проведение такого мероприятия, поскольку мы продолжаем все еще борьбу с коронавирусной инфекцией и медики в том числе очень активно включились в борьбу с этим серьезным вызовом не только системе здравоохранения, но и в принципе всей стране, всему миру. Студенты смогут задать интересующие их вопросы по организации работы учреждений здравоохранения в период пандемии, по вопросам распределения студентов, резидентуры, профориентации. И вообще все вопросы, интересующие их в данный момент.