Где больше всего коррупционеров?

Количество коррупционных преступлений в Минске возросло в минувшем году более чем на треть.

Самые распространенные – взяточничество, хищения, служебные подлоги и злоупотребление властью. Материальный ущерб – свыше 20 млрд рублей. Десятая часть возмещена. Арестованное имущество на сумму в 42 млрд долларов позволит в целом возместить причиненный вред. К уголовной ответственности привлечены 267 человек, из них большая часть – должностные лица.

Леонид Фармагей, начальник Главного управления внутренних дел Мингорисполкома:

Основные усилия органов внутренних дел сосредоточены на борьбе с преступлениями, наносящими значительный ущерб государству в ходе приватизации объектов государственной и коммунальной собственности, в топливно-энергетическом и агропромышленном комплексах, в строительстве, в промышленности, в сфере обращения алкогольной и табачной продукций, а также в стратегических отраслях экономики, которые ориентированы на экспорт продукции и способны обеспечить устойчивые валютные поступления в бюджет.