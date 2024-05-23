В Нацбиблиотеке представили издание «За цябе, Беларусь!» к 80-летию освобождения страны

Формирование исторической памяти, а также патриотическое воспитание молодежи. Издание «За цябе, Беларусь!» к 80-летию освобождения страны презентовали в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В книге представлены основные вехи Великой Отечественной на территории Беларуси: от нападения гитлеровской Германии на СССР до полного освобождения от захватчиков. Листовки, плакаты, фотографии, летопись борьбы дополняют литературные произведения знаменитых авторов, переживших годы войны.

Виктор Шнип, заместитель директора издательства «Мастацкая літаратура», главный редактор журнала «Полымя»:

Ёсць ліст у гэтай кніжцы Iвана Шамякіна, які пісаў дадому ліст і радаваўся, што нарэшце адчуваю беларускую зямлю яшчэ, а я далёка, але я ўжо адчуваю, што нас чакаюць. I мы пераможам. І вось усе, хто змагаўся, верылі з першага дня ў Перамогу, бо народ увесь быў як кулак, які граміў ворагаў. І мы перамаглі.

Работа над книгой велась полгода. Издание пополнит фонд Национальной библиотеки. Уже анонсировано его продолжение о реальных героях войны.