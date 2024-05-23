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В Нацбиблиотеке представили издание «За цябе, Беларусь!» к 80-летию освобождения страны

23 мая 2024 08:53
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Формирование исторической памяти, а также патриотическое воспитание молодежи. Издание «За цябе, Беларусь!» к 80-летию освобождения страны презентовали в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нацбиблиотеке представили издание «За цябе, Беларусь!» к 80-летию освобождения страны-1

В книге представлены основные вехи Великой Отечественной на территории Беларуси: от нападения гитлеровской Германии на СССР до полного освобождения от захватчиков. Листовки, плакаты, фотографии, летопись борьбы дополняют литературные произведения знаменитых авторов, переживших годы войны.

В Нацбиблиотеке представили издание «За цябе, Беларусь!» к 80-летию освобождения страны-4

Виктор Шнип, заместитель директора издательства «Мастацкая літаратура», главный редактор журнала «Полымя»:
Ёсць ліст у гэтай кніжцы Iвана Шамякіна, які пісаў дадому ліст і радаваўся, што нарэшце адчуваю беларускую зямлю яшчэ, а я далёка, але я ўжо адчуваю, што нас чакаюць. I мы пераможам. І вось усе, хто змагаўся, верылі з першага дня ў Перамогу, бо народ увесь быў як кулак, які граміў ворагаў. І мы перамаглі.

Работа над книгой велась полгода. Издание пополнит фонд Национальной библиотеки. Уже анонсировано его продолжение о реальных героях войны.

# Великая Отечественная война # общество # Виктор Шнип

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