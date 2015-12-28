Новости Беларуси. В музее-усадьбе Ильи Репина под Витебском рождественскую елку украсили игрушками с историей. Воссозданы они по технологиям конца 19-го-начала 20-го веков. Перенести всех в атмосферу вековой давности удалось местным школьникам. Они вместе с педагогами прочитали немало архивных музейных документов, ознакомились с культурными традициями белорусских калядных игрушек.

Примечательно, что при создании эксклюзивных елочных украшений использовали буквально все, что было под рукой: нитки, кусочки ткани, бумаги, соломку, и даже свежие яблоки, пряники и орехи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Петрова, руководитель студии Витебского городского центра дополнительного образования детей и молодежи:

Саламяны павук, упрыгожаны саламянай зорачкай, і шар, якім упрыгожвалі ёлку 19 ст.

Всё это делалось при помощи льняных ниток.