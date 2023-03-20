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В Молодечно открылся военно-патриотический клуб «Отвага»

20 марта 2023 13:47
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Новости Беларуси. В Молодечно открылся военно-патриотический клуб «Отвага», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Молодечно открылся военно-патриотический клуб «Отвага»-1

Он будет делить здание совместно с пожарным аварийно-спасательным отрядом Минского областного управления МЧС. Подразделение выбрано неслучайно. Отряд является уникальным для центрального региона. В клубе ребята будут изучать основы безопасности, медицинской подготовки и гражданско-патриотического воспитания.

В Молодечно открылся военно-патриотический клуб «Отвага»-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Мы хотим быть сопричастными к этому очень серьезному движению, которое, на мой взгляд, должно позволить детям быть более подготовленными, обученными, не только по вопросам жизнедеятельности, но и по вопросам, связанным с патриотическим воспитанием. Мы хотим таким образом вовлечь их в это движение, знать про свою страну, землю, регион.

Подробности смотрите в видео.

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Вадим Синявский # Мария Царикевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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