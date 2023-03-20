В Молодечно открылся военно-патриотический клуб «Отвага»

Он будет делить здание совместно с пожарным аварийно-спасательным отрядом Минского областного управления МЧС. Подразделение выбрано неслучайно. Отряд является уникальным для центрального региона. В клубе ребята будут изучать основы безопасности, медицинской подготовки и гражданско-патриотического воспитания.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Мы хотим быть сопричастными к этому очень серьезному движению, которое, на мой взгляд, должно позволить детям быть более подготовленными, обученными, не только по вопросам жизнедеятельности, но и по вопросам, связанным с патриотическим воспитанием. Мы хотим таким образом вовлечь их в это движение, знать про свою страну, землю, регион.

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