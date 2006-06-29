В Могилеве проходит конкурс профессионального мастерства инспекторов ДПС

В конкурсе принимают участие восемь белорусских команд и гости из Молдовы, Украины, России. Стражи дорожного порядка соревнуются в вождении, регулировке, стрельбе по мишени из движущегося автомобиля.

Конкурс профессионального мастерства среди инспекторов дорожно-патрульной службы стал традиционным. Он проходит уже в девятый раз. Однако Могилевщина принимает гостей впервые. Подобные состязания - не только способ выяснить, кто лучший, но повод подвести итоги работы Госавтоинспекции республики в целом. Тем более, что на днях служба ГАИ отметит свой 70-летний юбилей.

Три года подряд главный приз соревнований, - новый автомобиль, - уезжал в столицу Беларуси. Нынче удержать первое место минчанам будет непросто. Организаторы конкурса решили изменить приоритеты. Теперь стало меньше испытаний по физической подготовке и больше новых - вождению грузового автомобиля и мотоцикла, да и вопросы по правилам дорожного движения стали сложнее.



А могилевчане решили поддержать блюстителей дорожного порядка крутыми виражами пилотов местного аэроклуба в небе, выступлением звезды белорусской эстрадной певицы Ирины Афанасьевой и фейерверком на центральной площади. Победителей соревнований определят в последний день июля.