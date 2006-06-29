Прямой эфир

В Могилеве проходит конкурс профессионального мастерства инспекторов ДПС

29 июня 2006 12:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В конкурсе принимают участие восемь белорусских команд и гости из Молдовы, Украины, России. Стражи дорожного порядка соревнуются в вождении, регулировке, стрельбе по мишени из движущегося автомобиля.

Конкурс профессионального мастерства среди  инспекторов дорожно-патрульной службы  стал традиционным. Он проходит уже в девятый раз. Однако Могилевщина принимает  гостей впервые. Подобные состязания - не только способ выяснить,  кто лучший, но повод подвести  итоги работы Госавтоинспекции республики в целом. Тем более, что  на днях  служба ГАИ  отметит свой 70-летний юбилей.

Три года подряд главный приз соревнований, - новый автомобиль, - уезжал  в столицу Беларуси. Нынче удержать первое место минчанам будет непросто. Организаторы конкурса решили изменить приоритеты. Теперь стало меньше испытаний  по физической подготовке и больше новых - вождению грузового автомобиля и мотоцикла,  да и вопросы по правилам дорожного движения стали сложнее.

А могилевчане решили поддержать  блюстителей дорожного порядка  крутыми виражами пилотов местного аэроклуба в небе, выступлением звезды белорусской эстрадной   певицы Ирины Афанасьевой и фейерверком на  центральной площади. Победителей  соревнований  определят в последний день июля.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
29 июня 2006 12:13

<Горремавтодор> : работаем круглосуточно

29 июня 2006 12:11

Минприроды призывает к бережному сбору ягод и грибов

29 июня 2006 12:10

Сколько электронов и протонов содержит молекула?