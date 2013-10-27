Новости Беларуси. С заботой о близких. В Могилеве открылось отделение дневного пребывания для пожилых людей. Постояльцы шуточно называют его «детсадом».

Здесь пенсионеры проводят весь день. Вышивают, вяжут, делают собственные выставки. И даже обучаются компьютерной грамоте. В планах – открытие массажного кабинета и экскурсионные поездки.

Юлия Семеновна пока с компьютером на «вы». Отделение дневного пребывания для пожилых только-только открылось. Но при помощи терпеливых учителей, уверена пенсионерка, она станет продвинутым пользователем.

Юлия Демидова:

У меня есть родственники, которые живут не в Могилеве. Мне хотелось бы и посмотреть, кроме того, что услышать. Ну, компьютер даст такую возможность мне.

Пока здесь постояльцев не много. Коллектив в основном женский. Вяжут, плетут из бисера, поют и читают книги. Но и для единственного мужчины в отделении тоже нашлось занятие по душе.

Михаил Силков:

Я давно хотел в шахматы научиться играть, но все не было времени, а сейчас появилась возможность такая. Думаю, что научусь.

Людмила Шамиго:

Сейчас мы готовим праздник золотой осени, на котором мы хотим показать, что сделали пенсионеры за лето, что вырастили, закатки, заготовки. Вот осенние букеты делаем. Вот сейчас мы как раз пытались сделать из осенних листьев букет роз.

Постояльцы отделения уже ласково прозвали его «детсадом». Много общего, шутят пенсионеры: группа примерно одного возраста, общие интересы, и расписание – с 8 утра и до 5 вечера. Пока дети на работе, их родители в надежных руках.

Тамара Бокитько:

Мой сын доволен, что у меня очень много подруг, что я хожу в этот центр.

Дмитрий Турин:

Как-то спокойней стало за родителей, близких, что вот могут спокойно провести свой досуг, и не беспокоишься за них. Так что мы очень рады, что открылся этот центр.

В отделении есть и своя мини-столовая. Но от стандартного пайка пенсионеры напрочь отказались. Домашнюю стряпню приносят с собой и за обедом делятся новыми рецептами. В ближайшее время постояльцев ждет еще немало приятных моментов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Андреева, заместитель начальника управления социальной защиты администрации Октябрьского района Могилева:

В перспективе мы планируем открытие массажного кабинета, где будет работать медицинский работник, что немаловажно для граждан пожилого возраста. Посещать планируем культурно-массовые мероприятия, чтобы еще больше разнообразить времяпровождение наших пенсионеров.