В Могилеве нашли оригинальный способ борьбы с призывниками-уклонистами

Новости Беларуси. Не служил — сдавай права. В Могилеве нашли оригинальный способ борьбы с уклонистами. Прокуратура всерьез взялась за молодых людей, которые были комиссованы по состоянию здоровья, но при этом имели водительское удостоверение. Только с начала года в областном центре выявлено 9 подобных случаев.

Могилевчанин Денис Марченко твердо решил для себя: если уж идти служить в армию, то только в элитные войска, - чтобы иметь перспективу дальнейшей карьеры в вооруженных силовых структурах страны. А в противном случае, пусть служат контрактники.

Денис Марченко, призывник:

Чтобы контракт, потом что 1,5 года терять не хочется.

Сергей Дегтяров, призывник:

Я считаю, что служить должны те, кто хотят. Если у человека есть какая-то другая перспектива, допустим, продвижение по карьере, и этот год ему сыграет роль, то я считаю, что лучше его отправить на резерв.

Но служить парням в вооруженных силах Беларуси или нет – решает призывная комиссия.

К слову, большинство болезней подпадающих под вердикт «непригоден», недопустимы и при прохождении медкомиссии на получение водительских прав. Однако, как оказалось, в реальности управлять автомобилем могут даже те, кому служба «противопоказана».

Могилевская прокуратура только с начала этого года выявила 9 случаев, при которых комиссованные по психической непригодности имели водительские права.

Николай Чупыркин, заместитель прокурора Ленинского района Могилева:

Прежде всего, сами медики должны разобраться, правильно были поставлены диагнозы или люди мнимо уклонились от службы вооруженных сил Республики Беларусь.

Медики объясняют, что многие парни проходят водительскую медкомиссию еще в 16 лет. А призывную - вплоть до 27. Так что болезнь могла попросту проявиться со временем. Кроме того, есть перечень заболеваний, по которым человек годен к вождению, а к службе – нет.

Галина Старченко, председатель водительской комиссии филиала №5 УЗ «Могилевская поликлиника №8»:

Приказ министерства обороны более детальный, чем перечень 78 постановления. Здесь оценивается ситуация, работает ли или просто водитель автомобиля. Пациент может иметь психические заболевания, быть уже снят с учета, но иметь право управления транспортом. Есть случай, когда они пишут «не годен» и сообщают нам о том, что человек не годен.

Схема работы военкоматов, медиков и ГАИ давно отлажена. И подобные промахи, фактически невозможны.

Александр Борознов, заместитель начальника отдела призыва на военную службу Могилевского объединенного городского военного комиссариата:

Есть категория граждан, которые имеют заболевания, с которыми они не могут управлять автомобильным транспортом. Эти списки передаются в ГАИ, и при прохождении медицинского освидетельствования на право управления автотранспортом эти люди выявляются, они приходят к нам, проходят повторно комиссию. Если диагноз подтверждается – у них права изымаются.

Валерий Трач, старший госавтоинспектор УГАИ УВД Могилевского облисполкома:

Указанные сведения вносятся в автоматизированную систему учета ГАИ, что исключает получение указанной категории граждан водительских удостоверений.

Могут ли комиссованные по состоянию психического здоровья управлять автомобилем, предстоит выяснить прокуратуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.