Задержанному в Орше с фальшивыми долларами россиянину грозит до 15 лет тюрьмы

Поддельные стодолларовые купюры отличались высоким качеством изготовления. Успел ли кто-либо приобрести липовые банкноты — сейчас выясняет следствие.

Задержанному россиянину не нужно было работать, чтобы делать деньги. Их буквально печатали с целью продать в Беларуси. 25 тысяч поддельных долларов едва не просочились в кошельки доверчивых покупателей валюты. Именно такую партию готовился реализовать фальшивомонетчик в Орше.

Поддельные купюры номиналом 100 долларов отличались высоким качеством. Фальшивых «Франклинов» с различными номерами, имитацией водяных знаков и другими элементами защиты обычный человек не отличил бы от настоящих. На паркинге у крупного торгового центра сбытчика фальшивок поймали с поличным. Им оказался гражданин России. 1600 поддельных долларов он продал за 500 настоящих другому валютчику. Не подозревая, что в роли «менялы» выступил оперативник.

Сергей Колонтаев, начальник 9-го управления по Витебской области ГУ по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь:

При попытке сбыта партии поддельных долларов США был задержан гражданин Российской Федерации. В ходе досмотра его автомашины было обнаружено ещё более 23 тысяч долларов США. Изъятые поддельные денежные средства имеют высокую степень защиты, достаточно высокого качества изготовления, предназначались для сбыта на теневом рынке РБ через сеть так называемых валютчиков.

Те, кто приобретет валюту в обход обменных пунктов, рискует остаться с «липовой» зеленью на руках. Сейчас правоохранительные органы особенно тщательно проливают свет на «теневой» рынок. С начала года в Беларуси из незаконного оборота изъято 3 миллиарда рублей, возбуждено 37 уголовных дел и составлено 800 административных протоколов. По поручению президента, МВД ужесточило контроль за незаконными валютными операциями.

Андрей Краско, заместитель начальника 9-го управления по Витебской области ГУ по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь:

Нашим управлением в настоящее время уделяется особое внимание данному направлению деятельности именно по выявлению и пресечению каналов ввоза в Республику Беларусь, а также реализации крупных партий поддельных денежных знаков.

Эта партия фальшивых долларов, завезенная россиянином, — одна из самых крупных из изъятых в республике в этом году. За изготовление, хранение и сбыт поддельных денег задержанному грозит до 15 лет с конфискацией имущества, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».