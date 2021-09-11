В мире таких людей всего 25. Какие рекорды собираются ставить в федерации силового экстрима Беларуси?
Новости Беларуси. Концерты, фестивали, спортивные соревнования и различные развлечения. В программе празднования Дня города более сотни пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На протяжении субботы наши корреспонденты знакомят с самыми яркими из них. Около Дворца спорта работает Яна Шипко.
Яна Шипко, корреспондент:
Одна из точек притяжения в праздничном Минске 11 сентября – Дворец спорта. Здесь проходят соревнования по силовому экстриму. Среди участников в 2021 году и самый сильный белорус Александр Курак по прозвищу Солигорский Медведь.
Какие испытания организаторы приготовили в этом году?
Яна Шипко:
Как сегодня соревнуются наши силачи?
Сергей Лепешко, председатель Федерации силового экстрима Минска и Минской области:
У нас сегодня формат не сильно большой. Четыре участника, в числе которых самый сильный человек страны. Это Александр Курак, который уже выиграл, наверное, все, что можно. Сейчас он является фаворитом среди белорусов на международной сцене.
Упражнения, в принципе, у нас два стронговских таких стандартных, а два, можно сказать, из мира пауэрлифтинга и тяжелой атлетики. Первое – это подъем на грудь полным циклом так называемым с опусканием штанги весом 120 килограммов вниз за минуту на максимальное количество раз. Это упражнение было раньше как жим в арсенале тяжелой атлетики. Не на разы, на один раз, но выполняется точно так же практически.
Яна Шипко:
Поразительно, конечно, как такими огромными весами просто так орудуют как соломинками ваши спортсмены. За нашей спиной огромная шина, сколько она весит?
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Сергей Лепешко:
Это не самая огромная шина, самая маленькая. Вообще у нас есть шина 513 килограммов. Скоро мы ее представим на одном из турниров. Нет, по-моему, 510 килограммов, 415 и 360. Вот у нас будет эстафета из покрышек на ближайшем турнире.
Яна Шипко:
Готовитесь ли в ближайшее время к какому-то мировому рекорду?
Сергей Лепешко:
У нас вообще планируется не к мировому, а такой день рекордов. Мы еще толком не знаем, когда это будет, но надеемся, что к концу этого года проведем в каком-нибудь из помещений закрытых. Наш Солигорский Медведь будет готовиться на побитие рекорда.
Есть такой специальный снаряд бревно. Это логлифт, такое большое бревно, его поднимают, на грудь закатывают и потом выталкивают или выжимают над головой. Вот он будет стараться 200 или более килограммов поднять в этом упражнении. Я думаю, мы для этого пригласим Книгу рекордов Беларуси, чтобы зафиксировали. Из белорусов вообще такого веса над головой никто не держал. И 180, и 190, кроме него, если честно, никто не поднимал, так что он будет сам свои рекорды бить. Но в мире таких людей, которые подняли 200 килограммов над головой, всего около 25.
Яна Шипко:
Сегодня вы давали возможность и просто гостям праздника попробовать свои силы, поднять штангу. Как вам результаты? Можно ли сказать, что белорусы – спортивная зожная нация?
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Сергей Лепешко:
В принципе, мы это делаем для того, чтобы привлечь как можно больше людей к здоровому образу жизни. И чтобы молодежь смотрела не в сторону пивного ларька, а туда, где занимаются физическими упражнениями. Все равно, какой вид спорта, главное, что он приводит к одному и тому же. К тому, что человек развивается более совершенно.