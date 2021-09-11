В мире таких людей всего 25. Какие рекорды собираются ставить в федерации силового экстрима Беларуси?

Новости Беларуси. Концерты, фестивали, спортивные соревнования и различные развлечения. В программе празднования Дня города более сотни пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении субботы наши корреспонденты знакомят с самыми яркими из них. Около Дворца спорта работает Яна Шипко.

Яна Шипко, корреспондент:

Одна из точек притяжения в праздничном Минске 11 сентября – Дворец спорта. Здесь проходят соревнования по силовому экстриму. Среди участников в 2021 году и самый сильный белорус Александр Курак по прозвищу Солигорский Медведь. Какие испытания организаторы приготовили в этом году? Яна Шипко:

Как сегодня соревнуются наши силачи?

Сергей Лепешко, председатель Федерации силового экстрима Минска и Минской области:

У нас сегодня формат не сильно большой. Четыре участника, в числе которых самый сильный человек страны. Это Александр Курак, который уже выиграл, наверное, все, что можно. Сейчас он является фаворитом среди белорусов на международной сцене. Упражнения, в принципе, у нас два стронговских таких стандартных, а два, можно сказать, из мира пауэрлифтинга и тяжелой атлетики. Первое – это подъем на грудь полным циклом так называемым с опусканием штанги весом 120 килограммов вниз за минуту на максимальное количество раз. Это упражнение было раньше как жим в арсенале тяжелой атлетики. Не на разы, на один раз, но выполняется точно так же практически.

Яна Шипко:

Поразительно, конечно, как такими огромными весами просто так орудуют как соломинками ваши спортсмены. За нашей спиной огромная шина, сколько она весит? «Умеем отдыхать, оказывается». Что говорят минчане о Дне города, читайте здесь. Сергей Лепешко:

Это не самая огромная шина, самая маленькая. Вообще у нас есть шина 513 килограммов. Скоро мы ее представим на одном из турниров. Нет, по-моему, 510 килограммов, 415 и 360. Вот у нас будет эстафета из покрышек на ближайшем турнире.

Яна Шипко:

Готовитесь ли в ближайшее время к какому-то мировому рекорду? Сергей Лепешко:

У нас вообще планируется не к мировому, а такой день рекордов. Мы еще толком не знаем, когда это будет, но надеемся, что к концу этого года проведем в каком-нибудь из помещений закрытых. Наш Солигорский Медведь будет готовиться на побитие рекорда. Есть такой специальный снаряд бревно. Это логлифт, такое большое бревно, его поднимают, на грудь закатывают и потом выталкивают или выжимают над головой. Вот он будет стараться 200 или более килограммов поднять в этом упражнении. Я думаю, мы для этого пригласим Книгу рекордов Беларуси, чтобы зафиксировали. Из белорусов вообще такого веса над головой никто не держал. И 180, и 190, кроме него, если честно, никто не поднимал, так что он будет сам свои рекорды бить. Но в мире таких людей, которые подняли 200 килограммов над головой, всего около 25.