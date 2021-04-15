В Минздраве опровергли фейк о сокращении «ковидных выплат»

Новости Беларуси. В Минздраве развеяли очередной фейк. Речь идет о «ковидных» выплатах медикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их ввели в 2020 году еще во время первой волны для того, чтобы поддержать тех, кто непосредственно занят в лечении больных с коронавирусом. В последнее время в информационном поле то и дело всплывала информация о снятии, сокращении и других изменениях по надбавкам за работу с ковид-инфекцией. 15 апреля ситуацию разъяснили. Речи об отмене указа № 131 не идет.

Дмитрий Чередниченко, заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Министерство здравоохранения официально заявляет, что никаких планов, никаких изменений по размерам выплат, по порядку выплат ни Министерство здравоохранения, ни правительство не планируют. По состоянию на март 2021 года выплачено уже порядка 350 миллионов белорусских рублей 82 тысячам медицинских работников. Из них порядка 20 тысяч врачей, 39 тысяч среднего медицинского персонала и 23 тысячи иного, прочего медицинского персонала.