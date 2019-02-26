В Минском зоопарке появились две амурские тигрицы

Новости Беларуси. В Минском зоопарке начинается весна. А соответственно оживает и животный мир. Недавно здесь появились две амурские тигрицы, и не только, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тигрицы приехали в столицу из Пензы. Пока познакомиться с ними практически невозможно. Животные осваиваются и выходят из жилищ только поздним вечером. Весна принесла зоопарку много прибавлений.

Так, буквально три дня назад на свет появилось два маленьких дикобраза. Пополнилось семейство кроликов, перепелов и козлят. Весну ждет и медведь Тристан, он активно питается и ждет переезда в новый вальер.