В Минском зоопарке появились две амурские тигрицы

Новости Беларуси. В Минском зоопарке начинается весна. А соответственно оживает и животный мир. Недавно здесь появились две амурские тигрицы, и не только, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минском зоопарке начинается весна. А соответственно оживает и животный мир. Недавно здесь появились две амурские тигрицы, и не только, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Тигрицы приехали в столицу из Пензы. Пока познакомиться с ними практически невозможно. Животные осваиваются и выходят из жилищ только поздним вечером. Весна принесла зоопарку много прибавлений.
Так, буквально три дня назад на свет появилось два маленьких дикобраза. Пополнилось семейство кроликов, перепелов и козлят. Весну ждет и медведь Тристан, он активно питается и ждет переезда в новый вальер.
Алевтина Тимашкова-Красовская, ведущий зоотехник Минского зоопарка:
У нас будет Масленица 9 марта. Приходите. Будет интересно у нас: будут катания, концерт, конкурсы.