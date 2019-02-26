В Минске волонтеров II Европейских игр учат оказывать первую медицинскую помощь

Новости Беларуси. К оказанию первой помощи готовы. Полторы сотни волонтеров II Европейских игр обучили методам оказания доврачебной помощи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минская городская организация Белорусского Общества Красного Креста научила ребят, как оценить и облегчить состояние пострадавшего, какую информацию сообщить оператору при вызове скорой помощи, а при необходимости квалифицированно помочь людям с травмами, отравлениями и солнечным ударом.

Оксана Дуденас, главный специалист Минской городской организации Белорусского Общества Красного Креста:

Мы не просто даем теоретические знания, мы их учим действовать в экстремальной ситуации. Соответственно, мы отрабатываем алгоритм, изучаем такие темы, как первая помощь при кровотечении, ранах, ожогах, обморожениях, рассматриваем тему транспортировки пострадавшего. По сути, это азы первой помощи.