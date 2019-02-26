В Минске волонтеров II Европейских игр учат оказывать первую медицинскую помощь

Новости Беларуси. К оказанию первой помощи готовы. Полторы сотни волонтеров II Европейских игр обучили методам оказания доврачебной помощи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. К оказанию первой помощи готовы. Полторы сотни волонтеров II Европейских игр обучили методам оказания доврачебной помощи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Минская городская организация Белорусского Общества Красного Креста научила ребят, как оценить и облегчить состояние пострадавшего, какую информацию сообщить оператору при вызове скорой помощи, а при необходимости квалифицированно помочь людям с травмами, отравлениями и солнечным ударом.
Оксана Дуденас, главный специалист Минской городской организации Белорусского Общества Красного Креста:
Мы не просто даем теоретические знания, мы их учим действовать в экстремальной ситуации. Соответственно, мы отрабатываем алгоритм, изучаем такие темы, как первая помощь при кровотечении, ранах, ожогах, обморожениях, рассматриваем тему транспортировки пострадавшего. По сути, это азы первой помощи.
Во время проведения соревнований добровольные помощники будут дежурить на спортивных объектах и в местах массового скопления людей.