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Более 7 млн рублей задолжали минчане за ЖКУ

26 февраля 2019 17:57
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Новости Беларуси. Минчане задолжали более 7 миллионов рублей за жилищно-коммунальные услуги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 7 млн рублей задолжали минчане за ЖКУ -1

С февраля 2018 года эта цифра почти не изменилась. В отношении должников ведется работа по взысканию. Это и удержания из заработной платы, и отключение жилищно-коммунальных услуг.

Более 7 млн рублей задолжали минчане за ЖКУ -4

Нередко доходит и до судебных разбирательств. В качестве крайней меры должника выселяют, а квартиру продают на публичных торгах. Так, в 2017 году за неуплату услуг ЖКУ выселено три десятка нанимателей.

Более 7 млн рублей задолжали минчане за ЖКУ -7

Более 7 млн рублей задолжали минчане за ЖКУ -9

Более 7 млн рублей задолжали минчане за ЖКУ -11

# Коммунальное хозяйство # общество # Фотофакт

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