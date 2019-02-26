Более 7 млн рублей задолжали минчане за ЖКУ

Новости Беларуси. Минчане задолжали более 7 миллионов рублей за жилищно-коммунальные услуги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Минчане задолжали более 7 миллионов рублей за жилищно-коммунальные услуги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
С февраля 2018 года эта цифра почти не изменилась. В отношении должников ведется работа по взысканию. Это и удержания из заработной платы, и отключение жилищно-коммунальных услуг.
Нередко доходит и до судебных разбирательств. В качестве крайней меры должника выселяют, а квартиру продают на публичных торгах. Так, в 2017 году за неуплату услуг ЖКУ выселено три десятка нанимателей.