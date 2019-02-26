Более 7 млн рублей задолжали минчане за ЖКУ

Новости Беларуси. Минчане задолжали более 7 миллионов рублей за жилищно-коммунальные услуги, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С февраля 2018 года эта цифра почти не изменилась. В отношении должников ведется работа по взысканию. Это и удержания из заработной платы, и отключение жилищно-коммунальных услуг.