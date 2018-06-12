Что было: После бала – на ЦТ/ Поможем Украине

Абитуриенты погрузились в ЦТ

Спору нет: все должно меняться и совершенствоваться. Но в этом творческом запале важно не отрываться от земли, учитывать интересы общества. Вспомните, как болезненно проходила у нас реформа системы образования. (Не может быть, чтобы она закончилась!) Даже Президент как-то высказался: «Реформы в системе образования закончены». От бесконечных новаций страдали все – начиная от первоклашек и заканчивая студентами вузов и родителями. В один год – надо сдавать экзамен в гимназию, потом – Минобразования отменило. В какое время начинать уроки в школе? Сколько часов надо сидеть за партами, а сколько заниматься практикой в заводском цеху? Эти и другие реформаторские идеи обсуждались в СМИ, детьми, студентами, родителями и педагогами, вызывая у одних нервозность, у других тревогу за судьбы отечества.

Но мы сегодня о другом волнительном событии для более чем 80 тысяч абитуриентов страны – первом дне централизованного тестирования. Белорусский язык. История внедрения в 2004 году этой формы контроля знаний тоже полна драматизма. Это был настоящий переворот в системе. Позже для ЦТ установили порог необходимых для поступления баллов, потом его подняли. По правде говоря, он смущал не всех. В прошлогодней вступительной кампании, например, более 300 абитуриентов набрали по 100 баллов. Но жизнь не стоит на месте. В 2018 году поступающим еще сложнее будет получить заветные баллы. Требования растут: математику, физику, химию и биологию теперь надо сдать минимум на 20 баллов. Что касается гуманитарных предметов, то набрать необходимо не меньше 25. Что новенького придумаем к следующему лету?

Важное дополнение к общей картине: уже много лет за ходом вступительной кампании бдительно следят сотрудники комитета госконтроля.

80 тонн для Украины

Сегодня гуманитарный конвой МЧС Беларуси пересек украинскую границу. В фурах – 80 тонн грузов для передачи жителям Донецкой и Луганской областей, измученных продолжающейся стрельбой. Что просили, то и везем: по 75 комплектов мебели для начальной школы, по 150 комплектов парт и стульев для старшеклассников, по 75 шкафов и по 44 холодильника для школ и больниц. Первая партия гуманитарной помощи ушла в Украину ровно год назад. О том, чтобы поддержать население двух областей, договаривались президенты Порошенко и Лукашенко. По словам первого заместителя министра по ЧС Александра Худолеева, перечень был согласован с украинской стороной.

Но это не вся помощь, которую Беларусь оказывает Украине. Есть морально-правовая, точнее – политическая: мы так и не признали Крым новыми российскими владениями. Есть финансовая поддержка украинцев, бежавших к нам от войны. Помогаем таким семьям встать на ноги на новом месте, заняться своим делом. Помощь – около 800 евро в руки. И таких получателей до конца текущего года будет около 3 тысяч.

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В.Д