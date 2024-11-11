В Минской области завершаются ремонты придомовых территорий

Завершаются ремонты придомовых территорий. Только в Дзержинском районе в плане было восемь дворов. По 7 адресам вопросы уже закрыли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Обновили тротуарные дорожки, автопарковки, детское игровое и спортивное оборудование, установили контейнерные площадки. Появились малые архитектурные формы. Также был проведен капитальный ремонт шести многоквартирных домов. Заменили инженерные коммуникации, кровлю и фасад. Привели в порядок дорожное полотно.

Вера Красовская, генеральный директор Дзержинского ЖКХ:

Ямочный ремонт выполняется планово, преимущественно по дорогам, которые со старым покрытием. Естественно, если очень много обращений по ямочному ремонту и при инвентаризации улично-дорожной сети при актах осеннего, весеннего осмотра выявляется большая ямочность, то данные дороги включаются в план на замену покрытия на следующий год. В этом году выполнена замена покрытия порядка 10 километров асфальта по городу Дзержинску, Фаниполю. На следующий год планируем не меньше.

В Минской области было запланировано обновление 105 дворов с общим объемом финансирования свыше 19 миллионов рублей.