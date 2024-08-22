В Минске построили более 4,5 тыс. новых квартир за январь – июль 2024 года

В столице за первое полугодие построили более 4,5 тысячи новых квартир. Это порядка 280 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В лидерах Октябрьский район. Особое внимание уделяется строительству жилья для многодетных семей и льготных категорий граждан. Есть возможность обзавестись собственными квадратами и в городах – спутниках столицы. Например, в Смолевичах в этом году уже введен в эксплуатацию жилой дом, идет строительство еще двух многоэтажек.
Денис Никитин, заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
Особое внимание уделяем строительству жилья для многодетных семей. За первое полугодие текущего года направлено на строительство жилья 400 таких семей. Если говорим про сегодняшний день, то таких семей направлено уже 535. Массовое жилищное строительство, которое осуществятся для граждан, стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, осуществляется в городе Минске в квартале Ангарская, Магнитная, в районе улицы Выготского, улиц Волгоградская, Кнорина. Также начата застройка территории в границах улиц Филимонова, Столетова.
Отметим, удельный вес Минска в республиканском объеме ввода жилья составляет более 13 %.