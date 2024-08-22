В Минске построили более 4,5 тыс. новых квартир за январь – июль 2024 года

В столице за первое полугодие построили более 4,5 тысячи новых квартир. Это порядка 280 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В лидерах Октябрьский район. Особое внимание уделяется строительству жилья для многодетных семей и льготных категорий граждан. Есть возможность обзавестись собственными квадратами и в городах – спутниках столицы. Например, в Смолевичах в этом году уже введен в эксплуатацию жилой дом, идет строительство еще двух многоэтажек.