В Минской области школьников обучат азам мультипликации

Новости Беларуси. Ученики Минской области войдут в молодежную волонтерскую сеть экопросвещения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Проект, который реализует ЮНЕСКО совместно с Министерством образования, создан для подготовки школьников-мультипликаторов.

Планируется, что они будут делиться знаниями со сверстниками на классных часах. В центральном регионе в инициативе участвуют Молодечно, Борисов, Слуцк.





Екатерина Дворецкая, методист управления по образованию Молодечненского райисполкома:

Ребята познакомятся с основными проблемами экологии, которые актуальны на данный момент в мире и в Беларуси. Темы: раздельный сбор мусора, биорезерваты, сохранение экологии и среды в целом.

Сабина Рубан:

Благодаря этому проекту мы сможем набраться опыта, научимся общению, работе в команде. Хотелось бы больше распространять данную тему об экологии.