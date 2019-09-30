Украла термос и полотенце: лиса под Гродно донимала рыбаков, пока те не поделились уловом

Новости Беларуси. Забавные кадры из Гродно: местные жители сняли видео, как рыжая плутовка крадет их улов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Забавные кадры из Гродно: местные жители сняли видео, как рыжая плутовка крадет их улов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сначала рыбаки заметили, как буквально «убежал» их пакет с едой и термосом. Через пять минут история повторилась с полотенцем. Поняли: от гостьи так просто не избавиться, пришлось поделиться с ней свежепойманной рыбой. После этого лиса и вовсе присела неподалеку от людей, как домашняя кошка. В итоге рыбалка закончилась тем, что рыжей нахалке отдали еще и хлеб с котлетой.