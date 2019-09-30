Прямой эфир

Украла термос и полотенце: лиса под Гродно донимала рыбаков, пока те не поделились уловом

30 сентября 2019 14:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Забавные кадры из Гродно: местные жители сняли видео, как рыжая плутовка крадет их улов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украла термос и полотенце: лиса под Гродно донимала рыбаков, пока те не поделились уловом-1

Сначала рыбаки заметили, как буквально «убежал» их пакет с едой и термосом. Через пять минут история повторилась с полотенцем. Поняли: от гостьи так просто не избавиться, пришлось поделиться с ней свежепойманной рыбой. После этого лиса и вовсе присела неподалеку от людей, как домашняя кошка. В итоге рыбалка закончилась тем, что рыжей нахалке отдали еще и хлеб с котлетой.

Украла термос и полотенце: лиса под Гродно донимала рыбаков, пока те не поделились уловом-4

# Дикие животные # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Возможно, будут какие-то льготы при пересечении границы»: Беларусь и Латвия обсуждают подготовку к ЧМ по хоккею
30 сентября 2019 12:09

«Возможно, будут какие-то льготы при пересечении границы»: Беларусь и Латвия обсуждают подготовку к ЧМ по хоккею

«Лось очень любит грузди и мухоморы». Минский зоопарк примет в дар овощи и другую еду
30 сентября 2019 10:09

«Лось очень любит грузди и мухоморы». Минский зоопарк примет в дар овощи и другую еду

30 сентября синоптики повысили уровень опасности с жёлтого до оранжевого
30 сентября 2019 07:02

30 сентября синоптики повысили уровень опасности с жёлтого до оранжевого