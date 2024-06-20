В Минской области приступили к уборочной кампании – 2024. На какой урожай рассчитывают?

В Минской области приступили к уборочной кампании – 2024. Первыми на поля вышли аграрии Клецкого района, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. В хозяйстве «Кухчицы» собирают урожай озимого ячменя. В других районах пока идут последние приготовления к жатве. Готовность к массовой уборке на контроле у главы государства. Всю технику необходимо отремонтировать до 25 июня. Подробнее в материале Анны Куртасовой.

Еще недавно он за рулем трактора готовил почву к севу, а уже скоро пересядет за штурвал комбайна, чтобы приступить к уборке хлеба. Даниил Усевич – молодой механизатор хозяйства «ПИК-Лесное» Копыльского района. Работу на земле любит и с нетерпением ждет, чтобы скорее выйти в поле. А пока занят на мехдворе – готовит технику к жатве.

Даниил Усевич, механизатор сельхозпредприятия «ПИК-Лесное»:

Подготовка идет нормально, запчасти везут вовремя. В детстве постоянно катался то с дядей, то с дедом на тракторе, комбайне. Вот и появилась тяга к технике.