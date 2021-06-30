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Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина по случаю 100-летия со дня образования Компартии Китая

30 июня 2021 17:12
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Александр Лукашенко направил поздравление председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 100-летия со дня образования Компартии страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина по случаю 100-летия со дня образования Компартии Китая-1

Основанная в 1921 году она превратилась в самую большую политическую партию в мире и обусловила превращение Китайской Народной Республики в сильную процветающую державу.

Глава белорусского государства подчеркнул, что сегодня Пекин уверенно проводит самостоятельную внешнюю политику, придерживаясь пути мирного развития и стратегии открытости.

# Беларусь-Китай # общество # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

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