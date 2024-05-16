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В Минской области аграрии освоили 250 тысяч гектаров площадей кукурузы

16 мая 2024 18:38
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В Минской области завершается сев кукурузы. Пройдено 250 тысяч гектаров. Это свыше 90 % от плана. А аграрии Несвижского, Смолевичского, Клецкого, Дзержинского и Минского районов уже закрыли все вопросы с севом. Впереди укос трав и заготовка кормов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подробнее Екатерина Ковальчук.

В Минской области аграрии освоили 250 тысяч гектаров площадей кукурузы-1

Екатерина Ковальчук, корреспондент:
Вот на этом поле кукуруза. Площадь под культуру – 1 200 гектаров. В ближайшие дни план по севу «царицы полей» будет выполнен.

В Минской области аграрии освоили 250 тысяч гектаров площадей кукурузы-4

В экспериментальной базе имени Котовского осталось дело за малым. Александр Катанекша проходит последние гектары. Признается, что на поле справляется один. Поэтому вся ответственность за урожай кукурузы на его плечах. Параллельно ведет подкормку культуры азотными удобрениями. В день осиливает 40 гектаров.

В Минской области аграрии освоили 250 тысяч гектаров площадей кукурузы-7

Александр Катанекша, механизатор ПРУП «Экспериментальная база имени Котовского»:
Я работал на большом тракторе, сейчас на маленьком. За столько лет уже привычно, с утра до вечера. Домой приходишь – дома работа. Супруга еще работает в хозяйстве. В хозяйстве работаю более 13 лет.

В Минской области аграрии освоили 250 тысяч гектаров площадей кукурузы-10

Для поддержки и развития животноводства все усилия в хозяйстве направлены на выращивание кукурузы для силоса. В прошлом сезоне удалось собрать 500 центнеров с гектара, но сейчас речь идет об увеличении урожая. Работа ведется по традиционным технологиям.

В Минской области аграрии освоили 250 тысяч гектаров площадей кукурузы-13

Вспашка, подвоз семян, внесение удобрений. Во время всех работ на посевной было задействовано 25 единиц техники. Кстати, в 2024 году пополнение – новый прицепной опрыскиватель, который предназначен для защиты растений и внесения удобрений в виде водяных растворов.

Подробности в сюжете.

# Сельское хозяйство # общество # Екатерина Ковальчук

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