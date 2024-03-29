В Минской городской ратуше наградили лучших работников сферы бытового обслуживания

Сфера бытового обслуживания Минска – самая крупная в стране. За 2023 год удельный вес столицы составил почти 50 % от общего объема оказанных бытовых услуг населению страны. Это почти миллиард рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В отрасли работают тысячи людей. Ежедневно своим трудом они делают жизнь горожан красивой и комфортабельной. Сегодня в Минской городской ратуше чествовали лучших из них. Это 35 человек. Им вручили почетные грамоты и благодарности Мингорисполкома и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Также на сцене выступили звезды белорусской эстрады.

Оксана Стародубец, аппаратчик УП «Белхимчистка»:

Люди приходят постоянно с какими-то своими проблемами и мы им помогаем. Благодарности пишут. Стараемся, чтобы людям было приятно. Чтобы они приходили к нам еще и еще.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Мы понимаем, что без данных работников жить будет очень тяжело. Естественно, может быть этот труд не всегда заметен, но без него мы сразу же ощутим, что этих сотрудников не хватает.