В Минской городской ратуше наградили лучших работников сферы бытового обслуживания
Сфера бытового обслуживания Минска – самая крупная в стране. За 2023 год удельный вес столицы составил почти 50 % от общего объема оказанных бытовых услуг населению страны. Это почти миллиард рублей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В отрасли работают тысячи людей. Ежедневно своим трудом они делают жизнь горожан красивой и комфортабельной. Сегодня в Минской городской ратуше чествовали лучших из них. Это 35 человек. Им вручили почетные грамоты и благодарности Мингорисполкома и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Также на сцене выступили звезды белорусской эстрады.
Оксана Стародубец, аппаратчик УП «Белхимчистка»:
Люди приходят постоянно с какими-то своими проблемами и мы им помогаем. Благодарности пишут. Стараемся, чтобы людям было приятно. Чтобы они приходили к нам еще и еще.
Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Мы понимаем, что без данных работников жить будет очень тяжело. Естественно, может быть этот труд не всегда заметен, но без него мы сразу же ощутим, что этих сотрудников не хватает.
В сфере бытового обслуживания в Минске занято свыше 10 тысяч субъектов. Это как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица.