Кухарев: Предлагается застройщикам, которые строят жильё с привлечением средств граждан, установить рентабельность не выше 5%

В документе предлагается установить предельную планку рентабельности. Но это коснётся не всех застройщиков. А только тех, кто возводит квадратные метры с привлечением личных средств белорусов.

Новости Беларуси. Как стало известно по итогам совещания, Президент поддержал проект указа в сфере строительства жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси: В этому указе предлагается застройщикам, которые строят жилье с привлечением средств граждан, установить предельную рентабельность не выше 5%. Также предлагается, что в случае, если застройщик будет строить жилье за счет собственных средств и затем его реализовывать гражданам, то эта норма распространяться не будет. Кроме того, эта норма не будет распространяться на строительство жилья для юридических лиц. Также инвестиционные договора, которые были заключены ранее и в течение 6 месяцев после принятия указа, на них эта норма также распространяться не будет. Мы считаем,что это позволит снизить стоимость жилья на стороне для всех категорий граждан.

Еще одна тема, которую обсуждали на совещании – это работа с посредниками. Сферу госзакупок продолжат делать более прозрачной. Для этого весь процесс оцифруют. Кстати, уже сейчас в тестовом режиме работает информационно-аналитическая система управления этой сферой. Её создали согласно новой редакции закона о госзакупках, которая действует с июля 2019-го. Эти меры позволят исключить человеческий фактор и коррупцию.

Кроме этого, Президент в который раз обратил внимание на переработку. Это тема находится на его постоянном контроле. По итогам совещания глава государства поддержал проект нового указа в этой сфере.