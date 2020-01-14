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Всё ещё будет тепло. В среду в Беларуси обещают до +7°C

14 января 2020 11:51
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Новости Беларуси. 15 января в Беларуси будет облачно с прояснениями, местами потеплеет до +7°C. 

Как сообщает Белгидромет, в среду на большей части территории республики вероятность осадков не превышает 5-10%, только в Витебской области днём может пройти небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с, возможны порывы до 14 м/с. 

Ночью по югу страны температура воздуха понизится до -1… +1°C, на остальной территории ожидается 0… +3°C. Днём столбик термометра поднимается до +3… +5°C, в Гродненской и Брестской областях потеплеет до +7 °С. 

Ранее выяснилось, что прошедший декабрь стал одним из самых тёплых за последние годы. 

Средняя температура воздуха по Беларуси была на 5 пунктов выше нормы – здесь подробности

# Погода в Беларуси # общество

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