Всё ещё будет тепло. В среду в Беларуси обещают до +7°C

Новости Беларуси. 15 января в Беларуси будет облачно с прояснениями, местами потеплеет до +7°C.

Как сообщает Белгидромет, в среду на большей части территории республики вероятность осадков не превышает 5-10%, только в Витебской области днём может пройти небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с, возможны порывы до 14 м/с.

Ночью по югу страны температура воздуха понизится до -1… +1°C, на остальной территории ожидается 0… +3°C. Днём столбик термометра поднимается до +3… +5°C, в Гродненской и Брестской областях потеплеет до +7 °С.

Ранее выяснилось, что прошедший декабрь стал одним из самых тёплых за последние годы.