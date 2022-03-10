В Минский медколледж будут принимать после 9 классов. Вот что учащиеся говорят о своей будущей профессии

Новости Беларуси. В 2022 году в Минске увеличат набор в медицинские колледжи. Это связано с высокими темпами развития системы здравоохранения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В столице активно строятся новые объекты и модернизируются уже существующие, поэтому растет и спрос на специалистов.

Так, например, в Минский медколледж будут принимать после окончания 9 классов. Это поможет набрать мотивированных студентов, которые заинтересованы остаться в профессии.

О тех, кто сегодня идет в медицину, расскажет Мария Царикевич.

Серьезная материально-техническая база и профессиональный педсостав. Здесь используют самое современное оборудование. Во время обучения придерживаются постулата: прежде чем допустить будущего специалиста к пациенту, нужно его максимально подготовить. Поэтому и манекены в учреждении образования весьма реалистичные.