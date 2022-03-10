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В Минский медколледж будут принимать после 9 классов. Вот что учащиеся говорят о своей будущей профессии

10 марта 2022 20:44
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Новости Беларуси. В 2022 году в Минске увеличат набор в медицинские колледжи. Это связано с высокими темпами развития системы здравоохранения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В столице активно строятся новые объекты и модернизируются уже существующие, поэтому растет и спрос на специалистов.  

В Минский медколледж будут принимать после 9 классов. Вот что учащиеся говорят о своей будущей профессии-1

Так, например, в Минский медколледж будут принимать после окончания 9 классов. Это поможет набрать мотивированных студентов, которые заинтересованы остаться в профессии.  

О тех, кто сегодня идет в медицину, расскажет Мария Царикевич.  

Серьезная материально-техническая база и профессиональный педсостав. Здесь используют самое современное оборудование. Во время обучения придерживаются постулата: прежде чем допустить будущего специалиста к пациенту, нужно его максимально подготовить. Поэтому и манекены в учреждении образования весьма реалистичные.  

В Минский медколледж будут принимать после 9 классов. Вот что учащиеся говорят о своей будущей профессии-4

Светлана Данилкович, директор Минского государственного медицинского колледжа:
У нас обучаются 1 200 учащихся, обучение ведется по четырем специальностям: сестринское дело, лечебное дело, медико-диагностическое дело и медико-профилактическое дело. Наш колледж имеет очень достойную материально-техническую базу. У нас функционируют лаборатории по отработке практических навыков, оснащенные новейшим симуляционным оборудованием.  

Все преподаватели колледжа имеют высшее медицинское образование, плюс педагогическое. Среди них есть практики, которые совмещают работу в колледже и в учреждениях здравоохранения.  

Подробнее о том, чему учат в Минском государственном медицинском колледже, смотрите в видеоматериале.  

# Образование в Беларуси # общество # Мария Царикевич # Светлана Данилкович # Анна Насенник # Мария Смолина # Владислав Торкайло # Фотофакт

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